Составить текст (7-10 предложений) "Осенью в лесу"Ю включив в него односоставные и двусоставные предложения.
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Составить текст (7-10 предложений) "Осенью в лесу"Ю включив в него односоставные и двусоставные предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенью в лесу очень красиво и красочно.Листья опадают цветные красные,желтые,зеленые.Люди ходят в лес и собирают грибы.
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