Сад имеет форму прямоугольн ика, длина которого 240м, ширина в 2 раза меньше. 3/4 площади сада занимают яблони, причем на каждую яблоню приходится 24 кв.м. сколько яблонь в саду?
Математика
Сад имеет форму прямоугольн ика, длина которого 240м, ширина в 2 раза меньше. 3/4 площади сада занимают яблони, причем на каждую яблоню приходится 24 кв.м. сколько яблонь в саду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 240 : 2 = 120 (м) - ширина сада 2) 240*120 = 28800(м в кв.) - площадь сада 3) 28800:4*3 = 21600 (м в кв.) - занимают яблони 4) 21600/24 = 5400 (шт.) - яблонь в саду
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