Сад имеет форму прямоугольн ика, длина которого 240м, ширина в 2 раза меньше. 3/4 площади сада занимают яблони, причем на каждую яблоню приходится 24 кв.м. сколько яблонь в саду?

Математика

Сад имеет форму прямоугольн ика, длина которого 240м, ширина в 2 раза меньше. 3/4 площади сада занимают яблони, причем на каждую яблоню приходится 24 кв.м. сколько яблонь в саду?

Автор: Гость