Решите уравнения пожалуйста (у+3,48)-2,94=6,5
Математика
Решите уравнения пожалуйста (у+3,48)-2,94=6,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y+3,48=6,5+2,94; y+3,48=9,44; y=9,44-3,48; y=5,96.
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