Двигаясь с одинаковой скоростью ,легковая машина прошла 6 км за 5 мин. Какое расстояние она пройдёт стой жескоростью за 40 мин? за 1 ч?(вырази 6 км в метрах?

Математика

Двигаясь с одинаковой скоростью ,легковая машина прошла 6 км за 5 мин. Какое расстояние она пройдёт стой жескоростью за 40 мин? за 1 ч?(вырази 6 км в метрах?

Автор: Гость