Двигаясь с одинаковой скоростью ,легковая машина прошла 6 км за 5 мин. Какое расстояние она пройдёт стой жескоростью за 40 мин? за 1 ч?(вырази 6 км в метрах?

Математика
Двигаясь с одинаковой скоростью ,легковая машина прошла 6 км за 5 мин. Какое расстояние она пройдёт стой жескоростью за 40 мин? за 1 ч?(вырази 6 км в метрах?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6км = 6000м6000м - 5минх          - 40 минх = 6000х40 :5 = 48 000м = 48 км за 40 мин6000м  -  5 минх           -  60 минх = 6000х60 :5 = 72000м = 72км   за 1 час

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