Помогите плиз .Нужно сообщение по окружающему миру 4 класс " О предпринимателях"
Окружающий мир
Помогите плиз .Нужно сообщение по окружающему миру 4 класс " О предпринимателях"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭТО КАТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ ГРУЗ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из поселка вышли одновременно в противоположных направлениях два пешехода Скоро??ть одного пешехода 5 километров час скорость другого 4 километров ...
Русский язык
Русский язык
Математика
В одной фляге было 24 кг.сметаны,а в другой-36 кг сметаны.Из первой фляги взяли восьм??ю часть сметаны,а из второй-девятую часть.Сколько килограммо...