В одной фляге было 24 кг.сметаны,а в другой-36 кг сметаны.Из первой фляги взяли восьм??ю часть сметаны,а из второй-девятую часть.Сколько килограммов сметаны взяли из двух фляг?Сколько сметаны осталось в каждой из фляг?Сколько с...

Гость: Гость:

Краткая запись:В 1 фляге-24 кгВо 2 фляге-36 кгРешение:1)24:8=3 (кг) взяли из одной фляги 2)36/9=4 (кг) взяли из другой фляги 3)3+4=7 (кг) взяли из двух фляг 4)24-3=21 (кг) осталось в одной фляге 5)36-4=32 (кг) осталось в другой фляге 6)21+32=53 (кг) осталось в двух флягах Ответ:в 1 фляге осталось 21 кг,во второй фляге 32 кг,в обеих 53 кг