Исправьте ошибки: 1. Мы подготовим реферат к третьему февралю 2.Это случилось 15 м??рта в 1960 году 3.Я родился 1989 года 4.Каждый ученик посадил по две яблонек 5.Мы увидели из окна трое учеников 6.С двоими друзьями я отп...
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Исправьте ошибки: 1. Мы подготовим реферат к третьему февралю 2.Это случилось 15 м??рта в 1960 году 3.Я родился 1989 года 4.Каждый ученик посадил по две яблонек 5.Мы увидели из окна трое учеников 6.С двоими друзьями я отправился на реку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Мы подготовим реферат к третьему февраля 2. Это случилось 15 марта в тысяча девятьсот шестидесятом году. 3. Я родился в тысяча девятьсот восемьдесят девятом году. 4. Каждый ученик посадил по две яблони(яблоньки) 5. Мы увидели из окна три ученика 6. С двумя друзьями я отправился на реку
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