Помогите с контрольной работай по математике срочно
Математика
Помогите с контрольной работай по математике срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)а)у^2-2у*(-4)+16=у^2-8у+16;б)(7х+2)^2=49х^2+2*7х+4=49х^2+28х+4;в)(5с-1)(5ч+1)=(5с-1)^2; 2)(а-9)^2-(82+2а)=а^2-2*а*9+81-81+2а=а^2-9; 3)а)х^2-49=х^2-7^2; б)25х^2-20ху+у^2=(5х-у)^2
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