Сад в форме квадрата окружен забором одна сторона которого равна 121м . на одной из ??торон забора есть ворота шириной 4 м каково общая длина забора?

Математика

Сад в форме квадрата окружен забором одна сторона которого равна 121м . на одной из ??торон забора есть ворота шириной 4 м каково общая длина забора?

Автор: Гость