Сад в форме квадрата окружен забором одна сторона которого равна 121м . на одной из ??торон забора есть ворота шириной 4 м каково общая длина забора?
Математика
Сад в форме квадрата окружен забором одна сторона которого равна 121м . на одной из ??торон забора есть ворота шириной 4 м каково общая длина забора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 121 * 4 ) - 4 = 480 м - общая длина забора.
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