Салют,свобода,сегодня,сейчас,секрет,солдат,хозяин,цитата,экскаватор,электричест??о,эскалатор Прилагательные ну например салют красивый,только с свободой и тд...
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Салют,свобода,сегодня,сейчас,секрет,солдат,хозяин,цитата,экскаватор,электричест??о,эскалатор Прилагательные ну например салют красивый,только с свободой и тд...
Ответ(ы):
Гость:
А задание , где что делать?
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