Салют,свобода,сегодня,сейчас,секрет,солдат,хозяин,цитата,экскаватор,электричест??о,эскалатор Прилагательные ну например салют красивый,только с свободой и тд...

Русский язык

Салют,свобода,сегодня,сейчас,секрет,солдат,хозяин,цитата,экскаватор,электричест??о,эскалатор Прилагательные ну например салют красивый,только с свободой и тд...

Автор: Гость