Самая высокая гора Земли Эверест находится в Гималаях ее высота достигает 8848 метров над уровнем моря высочайшая гора Кавказа Эльбрус ее высота составляет 5133 метра над уровнем моря На сколько метров elbrus nize everesta

Математика
Самая высокая гора Земли Эверест находится в Гималаях ее высота достигает 8848 метров над уровнем моря высочайшая гора Кавказа Эльбрус ее высота составляет 5133 метра над уровнем моря На сколько метров elbrus nize everesta
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Ответ(ы):
Гость:
8848 м - 5133 м = 3715 м Ответ: Эльбрус ниже Эвереста на 3715 м
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