Покупатель выбрал самую выгодную упаковку.За две упаковки пельменей покупатель заплатит
Математика
Покупатель выбрал самую выгодную упаковку.За две упаковки пельменей покупатель заплатит
Ответ(ы):
Гость:
27/300=0,09 41/500=0,082 (выгоднее по 500 гр) 77/900=0,0855555... 2) 41 * 2 = 82р - заплатил за две упаковки
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