Каково отношение красного и чёрного татарина к Жилину? Объясните разных цу в отно??ении

Гость: Гость:

Многие татары относились к Жилину с уважением за то, что он не дал себя запугать, когда с него требовали выкуп, и за то, что он многое.. умеет . Один даже восхитился его храбростью, назвал его «джигит» . Хозяин Абдул-Мурат добрый человек, умеет ценить смелость и мастерство пленника, но для него Жилин - враг. После того как пленных вернули из побега, он не смеется, разговаривает с ними враждебно, грозится убить. Ясен вывод: люди могли бы жить в дружбе, но этому мешает национальная рознь, приводящая к войнам. И еще мешает корысть: хозяин ждет выкупа за пленных, они денег стоят. В основном татары уважают Жилина, «на всякое рукоделье мастер был» , делал кукол для у себя и т. д. Простые люди всех наций одинаково ценят мастерство, Кто из татар с особой неприязнью относился к Жилину, так это старик, который жил под горой.