6 предложений с прямой речью из народных сказок

Русский язык
6 предложений с прямой речью из народных сказок
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» (А.С. Пушкин)  2) «Бабушка, постой немножко, – ей кричит она в окошко, – пригрожу сама я псу и кой-что тебе снесу». (А.С. Пушкин) 3) Первая сказала: “Я, мамочка, скучала по тебе, как маковка по солнечному лучу”. (По В.Сухомлинскому) 4) "Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать”, - ответила Серая Шейка. 5) “А, старая знакомая, здравствуй!” - ласково проговорила Лиса. 6)Не знаю:D 1) Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» (А.С. Пушкин)  2) «Бабушка, постой немножко, – ей кричит она в окошко, – пригрожу сама я псу и кой-что тебе снесу». (А.С. Пушкин) 3) Первая сказала: “Я, мамочка, скучала по тебе, как маковка по солнечному лучу”. (По В.Сухомлинскому) 4) "Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать”, - ответила Серая Шейка. 5) “А, старая знакомая, здравствуй!” - ласково проговорила Лиса. 6)Не знаю:D или
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Найди верный перевод 1) it its 2)you your 3) she her 4) they our
Ответить
Русский язык
Заменить данные словосочетани словосочетаниями с наречиями! Стоять до последнего- Прыгнуть разбежавшись-
Ответить
Геометрия
Помогите решить,прошу!Очень прошу!!
Ответить
Математика
Выполни действия 5 часов 32 минут умножить на 6
Ответить
Русский язык
Слова тёплое и теплу однокоренные слова
Ответить