6 предложений с прямой речью из народных сказок

Гость: Гость:

1) Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» (А.С. Пушкин) 2) «Бабушка, постой немножко, – ей кричит она в окошко, – пригрожу сама я псу и кой-что тебе снесу». (А.С. Пушкин) 3) Первая сказала: “Я, мамочка, скучала по тебе, как маковка по солнечному лучу”. (По В.Сухомлинскому) 4) "Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать”, - ответила Серая Шейка. 5) “А, старая знакомая, здравствуй!” - ласково проговорила Лиса. 6)Не знаю:D 1) Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» (А.С. Пушкин) 2) «Бабушка, постой немножко, – ей кричит она в окошко, – пригрожу сама я псу и кой-что тебе снесу». (А.С. Пушкин) 3) Первая сказала: “Я, мамочка, скучала по тебе, как маковка по солнечному лучу”. (По В.Сухомлинскому) 4) "Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать”, - ответила Серая Шейка. 5) “А, старая знакомая, здравствуй!” - ласково проговорила Лиса. 6)Не знаю:D или