Заменить данные словосочетани словосочетаниями с наречиями! Стоять до последнего- Прыгнуть разбежавшись-

Русский язык
Заменить данные словосочетани словосочетаниями с наречиями! Стоять до последнего- Прыгнуть разбежавшись-
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Стоять неподвижно. прыгать с разбега
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