Заменить данные словосочетани словосочетаниями с наречиями! Стоять до последнего- Прыгнуть разбежавшись-
Русский язык
Заменить данные словосочетани словосочетаниями с наречиями! Стоять до последнего- Прыгнуть разбежавшись-
Ответ(ы):
Гость:
Стоять неподвижно. прыгать с разбега
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Окружающий мир
Можно ли допустить чтобы народ забыл об этих великих сабытиях о героях которые пр??вели страну к победе что нужно делать для увековечения их памяти