Можно ли допустить чтобы народ забыл об этих великих сабытиях о героях которые пр??вели страну к победе что нужно делать для увековечения их памяти

Окружающий мир

Можно ли допустить чтобы народ забыл об этих великих сабытиях о героях которые пр??вели страну к победе что нужно делать для увековечения их памяти

Автор: Гость