Можно ли допустить чтобы народ забыл об этих великих сабытиях о героях которые пр??вели страну к победе что нужно делать для увековечения их памяти
Окружающий мир
Можно ли допустить чтобы народ забыл об этих великих сабытиях о героях которые пр??вели страну к победе что нужно делать для увековечения их памяти
Ответ(ы):
Гость:
Нельзя допустить что бы люди забыли про героях которые привели к победе . читать книги узнавать про них в интернете о их жизни.
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