Камень брошеный вниз пролетает в первую секунду 4 целых 9 10х м а в каждую следующую секунду на 9 целых 8 10х м больше чем в предыдущую найди глубину если брошеный в него камень летит до дна в течение 3 секунды

Математика

Камень брошеный вниз пролетает в первую секунду 4 целых 9 10х м а в каждую следующую секунду на 9 целых 8 10х м больше чем в предыдущую найди глубину если брошеный в него камень летит до дна в течение 3 секунды

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