Камень брошеный вниз пролетает в первую секунду 4 целых 9 10х м а в каждую следующую секунду на 9 целых 8 10х м больше чем в предыдущую найди глубину если брошеный в него камень летит до дна в течение 3 секунды
Математика
Камень брошеный вниз пролетает в первую секунду 4 целых 9 10х м а в каждую следующую секунду на 9 целых 8 10х м больше чем в предыдущую найди глубину если брошеный в него камень летит до дна в течение 3 секунды
Ответ(ы):
Гость:
4,9+9,8= 14,7 во вторую секунду 14,7+9,8=24,5 в третью 4.9+14.7+24.5=44.1 за три секунды
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