Грузовая фура , двигаясь с одинаковой скоростью потратила 9 ч на проезд города от А до города С через город В . Сколько времени фура ехала от А до В и от В до С , если растояние от А до В равно 540 км , а от В до С - 270 км ? с...
Математика
Грузовая фура , двигаясь с одинаковой скоростью потратила 9 ч на проезд города от А до города С через город В . Сколько времени фура ехала от А до В и от В до С , если растояние от А до В равно 540 км , а от В до С - 270 км ? с пояснениями!
Ответ(ы):
Гость:
1) 540+270=810(км)всё расстояние от А до С 2) 810/9=90(км/ч)его скорость 3) 540/90=6(ч)от А до В 4) 270/90=3(ч)от В до С Ответ:6 часов ехать от А до В и 3 часа ехать от В до С
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