Грузовая фура , двигаясь с одинаковой скоростью потратила 9 ч на проезд города от А до города С через город В . Сколько времени фура ехала от А до В и от В до С , если растояние от А до В равно 540 км , а от В до С - 270 км ? с...

Математика

Грузовая фура , двигаясь с одинаковой скоростью потратила 9 ч на проезд города от А до города С через город В . Сколько времени фура ехала от А до В и от В до С , если растояние от А до В равно 540 км , а от В до С - 270 км ? с пояснениями!

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