(2целых5/6-4,5):1/6 Сколько будет?

Гость: Гость:

(2 5/6 - 4,5) : 1/6 = - 10 1) 2 5/6 - 4 5/10 = 2 25/30 - 4 15/30 = - (4 3/6 - 2 5/6) = - (3 9/6 - 2 5/6) = - 1 4/6 = - 1 2/3 2) - 1 2/3 : 1/6 = - 5/3 * 6 = - (5*2)/1 = - 10 30 - общий знаменатель у 5/6 и 5/10 30 : 6 = 5 - доп.множ. к 5/6 = (5*5)/(6*5) = 25/30 30 : 10 = 3 - доп.множ. к 5/10 = (5*3)/(10*3) = 15/30 25/30 = 5/6 - сократили на 5 15/30 = 3/6 - сократили на 5