Помогите пожалуйста. Номер 724 под буквой б
Математика
Помогите пожалуйста. Номер 724 под буквой б
Ответ(ы):
Гость:
1)1000/35=28(фот.альб)- он сможет купить и у него останется 20 рублей. Ответ:28 фотоальбомов, останется 20рублей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1. Назовите по прядку результаты умножения чисел от 5 до 9 на 15? 2. Найдите частное и остаток при делении чисел: 75 на 12; 97 на 16? 3.Какое ч...
Математика
Математика
Дима бросил мяч на 8 м 45 см, Витя - на 85 дм, а Андрей - на 8 м 4 дм. Кто бросил мяч дальше? Маша сделала такие записи: 85 дм = 8 м 5 дм