Найди слова, в которых пропущена орфограмма "безударный гласный в корне, проверяе??ый ударением". Подчеркни ее синим карандашом. Найти существительные с орфограммой "парный звонкий/глухой согласный на конце слова". Орфограмму п...
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Найди слова, в которых пропущена орфограмма "безударный гласный в корне, проверяе??ый ударением". Подчеркни ее синим карандашом. Найти существительные с орфограммой "парный звонкий/глухой согласный на конце слова". Орфограмму подчеркни желтым карандашом.Дополни вывод:В окончаниях имен существительных ... скл. и ...скл. в П.п. ед.ч. пишется буквы Е, а в окончаниях существительных ... скл. - буква И. Как сыр в масле катается. Небо в тумане, земля в обмане, пусто в кармане. Оттого парень с лошади свалился, что мать криво посадила. Левой ногой с постели ступил. Человек без родины - соловей без песни. Трусливому зайке и пенек - волк. На чужбине и собака тоскует. Не ищи мудрости, ищи кротости. При сытости помни голод, при богатстве - убожество
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