Найди модуль каждого числа ..0,2..-25,04...100...-9,3...-36.5 помогите плизззззззззззззззззззззззз
Математика
Найди модуль каждого числа ..0,2..-25,04...100...-9,3...-36.5 помогите плизззззззззззззззззззззззз
Ответ(ы):
Гость:
0,2,25,0.4,100,9,33,36.5 1,54; -1,54 10,154
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