Перевод с немецкого на русский 6А
Немецкий язык
Перевод с немецкого на русский 6А
Ответ(ы):
Гость:
Дорогая Эрика, как твои дела? Каждый день я в школе и я не имею свободного времени. В понедельник и четверг я посещаю спортивную школу. Я охотно играю в футбол. Это моё любимое хобби. Во вторник я играю с Сашко в теннис. В среду посещая немецкий клуб. Это доставляет мне удовольствие ( или можно перевести как "Я получаю от этого удовольствие") В пятницы у меня урок музыки. Я учусь играть на гитаре. На выходных я читаю книги, смотрю телевизор, слушаю музыку. Какие хобби имеешь ты? Как проходит твоя неделя? Пиши пожалуйста! Много приветов твой друг Тарас.
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