Преобразуйе в многочлен:а)2(а-3)^2 ;б) 3(х+у)^2 ;в)-5(1-2с)^2 ; г) -4(3м+н)^2; д) 0.1(а+5)^2 ; е)-1//2(2и-в)^2;

Гость: Гость:

А) 2(a^2-6a+9)=2a^2-12a+18 b) 3(x^2+2xy+y^2)=3x^2+6xy+y^2 в) -5(1-4c+4c^2)=-5+20c-20c^2 г) -4(9m^2+6mn+n^2)= -36m^2-24mn-4n^2 д) 0.1(a^2+10a+25)=0.1a^2+a+ 2.5 e) -1/(2(4и^2-4ив+в^2)= -1/(8и^2-8ив+2в^2)