На тело объемом 1 дм3 действует при погружении в жидкость выталкивающая сила 6,96 H. Какая это жидкость

Физика

На тело объемом 1 дм3 действует при погружении в жидкость выталкивающая сила 6,96 H. Какая это жидкость

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