На тело объемом 1 дм3 действует при погружении в жидкость выталкивающая сила 6,96 H. Какая это жидкость
Физика
На тело объемом 1 дм3 действует при погружении в жидкость выталкивающая сила 6,96 H. Какая это жидкость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: Fa = 6.96H V = 1дм3 = 0,1 м3 g = 10 H/кг ------------- p-? Решение: Fa=V*g*p p = Fa : (g * V) = 6,96 н : (10 р/кг * 0,1м3) = 6,96 кг/м3 И по таблице плотности жидкости нужно смотреть, какая это жидкость.
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