Придумать предложение про солнце
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Придумать предложение про солнце
Ответ(ы):
Гость:
Солнце ярко светит и щебечут соловьи.
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