Приходилось ли вам испытывать муки совести? с чем это было связано?

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Приходилось ли вам испытывать муки совести? с чем это было связано?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я считаю,что историю нужно вам написать из своей жизни,что вас тревожило в первую очередь Но все же Муки совести-это болезненное чувство,связанное с душевным дискомфортом. Когда мы поступаем неправильно,мы испытываем именно это чувство.чаще связано это с проступками молодости.  Когда человек осознает,что он в беде,его совесть начинает помогать ему. Ваша совесть может одобрять ваши поступки или же наоборот. 
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