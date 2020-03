Сочинение на тему я люблю читать журналы... помогите пожалуйста ... срочно ...

Гость: Гость:

Nowadays it is much easier to get information about the world. In the past the only way of learning about the world was travelling. Today we can learn about the world by mass media. As for me, I prefer magazines. They are full of interesting articles and stories. Usually magazines contain bright illustrations.Recently I have read about the fist magazine that was developed in 1731. It was the first French magazine. It contained articles about literature and was made from newspapers.Today we can see all kinds of magazines: for men, for women, for children, for eldest people and for teens. Magazines provide information about politics, culture, sports, medicine, health, science and fashion. I prefer magazines about fashion clothes. I like reading about new style of coats, dresses and footwear, and learn more about kinds of fabric. When I was a child I wanted to become a clothes designer. Due to magazines I can knit. It allows me to make new unique clothes. I simply buy wool and knit that I like. Magazines develop my imagination and help me to relax in the evenings. I also like to read about lives of famous people. It seems to me they are beautiful and colored. I have many food recipes from magazine "Skilful housewife". My mother often buys it in the nearest kiosk. Due to these recipes my parents always thank me for the tasty supper.Each woman likes to read magazines, because they have useful advices for mother, housewife and an ordinary woman. I can`t imagine a woman, who has never read the magazines. They have strongly entered into our life.In conclusion, I wouldlike to say magazines are very important in our society nowadays. I believe that magazines help us to solve our problems and make our life much more interesting. В настоящее время намного легче получать информацию о мире. В прошлом единственным способом узнать о мире было путешествие. Сегодня мы много можем узнать из средств массовой информации. Что касается меня, я предпочитаю журналы. В них есть много интересных статей и историй. В большинстве случаев журналы содержат яркие иллюстрации.Сегодня мы можем наблюдать разные виды журналов: для мужчин, для женщин, для детей, для пожилых людей и для подростков. Журналы могут содержать информацию о политике, культуре, спорте, медицине, здоровье, науке и моде. Я люблю читать о новыхфасонах пальто, платьев и обуви, и узнавать больше о видах тканей. Когда я была ребенком, я хотела стать дизайнером одежды. Благодаря журналам я научилась вязать. Это позволяет мне создавать новую уникальную одежду. Я просто покупаю пряжу и вяжу то, что мне нравится. Журналы развили мое воображение и помогают расслабляться по вечерам. Также я люблю читать и жизни известных людей. Она кажется мне прекрасной и яркой. У меня есть много рецептов блюд из журнала " Умелая домохозяйка". Моя мама часто покупает его в ближайшем киоске. Благодаря этим рецептам мои родители всегда хвалят меня за вкусный ужин.Каждая женщина любит читать журналы, потому что в них есть полезные советы для мамы, домохозяйки и простой женщины. Я не могу представить женщину, которая никогда не читала журналов. Они прочно вошли в нашу жизнь.В заключение хочу сказать, что журналы важны в современной жизни. Я верю, что журналы помогают нам решить наши проблемы и сделать нашу жизнь на много интереснее.