Какое из чисел больше и насколько 19/45 или 7/15

Математика
Какое из чисел больше и насколько 19/45 или 7/15
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Ответ(ы):
Гость:
7/15 = 21/45   21/45 - 19/45 = 2/45
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