СРОЧНО!!!ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ.НУЖНО НАПИСАТЬ ДАНО...И ТАК ДАЛЕЕ...ОФОРМИТЬ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ...В состав сердечного средства корвалол входит на 420 г воды 464 г спирта, 3 г гидроксида натрия и 40 г собственно лекарственных средств. Мас...
Химия
СРОЧНО!!!ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ.НУЖНО НАПИСАТЬ ДАНО...И ТАК ДАЛЕЕ...ОФОРМИТЬ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ...В состав сердечного средства корвалол входит на 420 г воды 464 г спирта, 3 г гидроксида натрия и 40 г собственно лекарственных средств. Массовая доля щелочи в корвалоле равна:
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m(H2O)=420г m(C2H5OH)=464г m(NaOH)=3г mлек.=40г Найти.ω(NaOH)? Решение. ω(NaOH)=3/(420+464+40+3)=0,0032 или 0,32% Ответ.0,32%
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