СРОЧНО!!!ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ.НУЖНО НАПИСАТЬ ДАНО...И ТАК ДАЛЕЕ...ОФОРМИТЬ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ...В состав сердечного средства корвалол входит на 420 г воды 464 г спирта, 3 г гидроксида натрия и 40 г собственно лекарственных средств. Мас...

Химия

СРОЧНО!!!ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ.НУЖНО НАПИСАТЬ ДАНО...И ТАК ДАЛЕЕ...ОФОРМИТЬ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ...В состав сердечного средства корвалол входит на 420 г воды 464 г спирта, 3 г гидроксида натрия и 40 г собственно лекарственных средств. Массовая доля щелочи в корвалоле равна:

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