Для того чтобы сделать модель грузовика . Олжас брал из конструктора 3 раза по 12 де??алей,а затем 2 раза по 21. после этого в наборе осталось еще 48 деталей. сколько всего деталей было в конструкторе?

Математика

Для того чтобы сделать модель грузовика . Олжас брал из конструктора 3 раза по 12 де??алей,а затем 2 раза по 21. после этого в наборе осталось еще 48 деталей. сколько всего деталей было в конструкторе?

Автор: Гость