Два велосипедиста начали движение одновременно навстречу друг другу по шоссе между двумя городами. скорость одного велосипедиста 220 м/мин, а другого 250 м/мин. На сколько приблизятся велосипедисты друг к другу через 30 мин?
Математика
Два велосипедиста начали движение одновременно навстречу друг другу по шоссе между двумя городами. скорость одного велосипедиста 220 м/мин, а другого 250 м/мин. На сколько приблизятся велосипедисты друг к другу через 30 мин?
Ответ(ы):
Гость:
(220+250)*30=14км100м
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