Два велосипедиста начали движение одновременно навстречу друг другу по шоссе между двумя городами. скорость одного велосипедиста 220 м/мин, а другого 250 м/мин. На сколько приблизятся велосипедисты друг к другу через 30 мин?

Математика

Два велосипедиста начали движение одновременно навстречу друг другу по шоссе между двумя городами. скорость одного велосипедиста 220 м/мин, а другого 250 м/мин. На сколько приблизятся велосипедисты друг к другу через 30 мин?

Автор: Гость