Рншите уравнения (x+2 5/6):20+7 1/5 =7 1/2 Помогите плиз
Математика
Рншите уравнения (x+2 5/6):20+7 1/5 =7 1/2 Помогите плиз
Ответ(ы):
Гость:
(х+2 5/6):20+7 1/5=7 1/2 (х+17/6):20=15/2-36/5 (х+17/6):20=3/10 х+17/6=20*3/10 х=6-17/6 х=36/6=17/6 х=19/6=3 1/6
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