Пофантазируйте, что было бы, если бы из нашего языка исчезли имена собственные. Оп??шите эти ситуации, используя конструкции: Если бы в нашем языке не было таких имён собственных, как ..., то...: Если из языка исчезнут названия...
Русский язык
Пофантазируйте, что было бы, если бы из нашего языка исчезли имена собственные. Оп??шите эти ситуации, используя конструкции: Если бы в нашем языке не было таких имён собственных, как ..., то...: Если из языка исчезнут названия ..., то ..., Без имён собственных невозможно ... . Помогите решить этот вопрос.
Ответ(ы):
Гость:
как Саша Маша (например) то имена бы не выделялись. без имен собст невозможно выделять названия и имена
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