Пофантазируйте, что было бы, если бы из нашего языка исчезли имена собственные. Оп??шите эти ситуации, используя конструкции: Если бы в нашем языке не было таких имён собственных, как ..., то...: Если из языка исчезнут названия...

Русский язык

Пофантазируйте, что было бы, если бы из нашего языка исчезли имена собственные. Оп??шите эти ситуации, используя конструкции: Если бы в нашем языке не было таких имён собственных, как ..., то...: Если из языка исчезнут названия ..., то ..., Без имён собственных невозможно ... . Помогите решить этот вопрос.

Автор: Гость