Порок, брак ткани. что это я не поняла
Технология
Порок, брак ткани. что это я не поняла
Ответ(ы):
Гость:
Это дефекты внешнего вида ткани (разрушены нити основы или утка) (непрокрасы ткани) и тд
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