В зоопарк привезли 700 кг моркови. 10 кг съел бегемот, а остальное - зайцы. Во сколько ??аз больше моркови съели зайцы?
Математика
В зоопарк привезли 700 кг моркови. 10 кг съел бегемот, а остальное - зайцы. Во сколько ??аз больше моркови съели зайцы?
Ответ(ы):
Гость:
10КГ БЕГЕМОТ 690- ЗАЙЦЫ ЗАЙЦЫ СЪЕЛИ В 690/10=69 РАЗ БОЛЬШЕ
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