В зоопарк привезли 700 кг моркови. 10 кг съел бегемот, а остальное - зайцы. Во сколько ??аз больше моркови съели зайцы?

Математика

В зоопарк привезли 700 кг моркови. 10 кг съел бегемот, а остальное - зайцы. Во сколько ??аз больше моркови съели зайцы?

Автор: Гость