Зделай пожалуйста номер 83
Математика
Зделай пожалуйста номер 83
Ответ(ы):
Гость:
Жесткие и колючие ветры гуляли в голых макушках деревьев. С еловых лап на землю падали снеговые шапки. По лиловым шишкам прыгали краснозобые снигери и вертелись синички. Иней осыпался с берез и блестел серебряными искрами на снегу.
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