Зделай пожалуйста номер 83

Гость: Гость:

Жесткие и колючие ветры гуляли в голых макушках деревьев. С еловых лап на землю падали снеговые шапки. По лиловым шишкам прыгали краснозобые снигери и вертелись синички. Иней осыпался с берез и блестел серебряными искрами на снегу.