Помогите пожалуйста срочно нужно в) 1. Синие глаза его заг_рались веселым насмешл??вым огнем. 2. Чувствовалось удовольствие, с которым он подступает к изл_жению своих мыслей. 3. А над деревней синим огнем г_рело июльское небо....
Русский язык
Помогите пожалуйста срочно нужно в) 1. Синие глаза его заг_рались веселым насмешл??вым огнем. 2. Чувствовалось удовольствие, с которым он подступает к изл_жению своих мыслей. 3. А над деревней синим огнем г_рело июльское небо. 4. Д_леко-д_леко м_лькали з_рницы. 5. Все как-то не наступало желанное р_вновесие в душе его. 6. Вожак (волк) пор_внялся с лошадью и выб_рал момент, чтобы прыгнуть на нее. 7. Сердце зам_рает от необъ_снимой, тайной радости. 8. Князев в хорошем, мирном распол_жении духа прошелся по деревне. 9. Пос_девший Байкал с_рдито шумел, хл_стал каменистый берег, точно на нем х_тел вым_стить теперь всю злость, какую нак_пил за тр_вожную ночь.
Ответ(ы):
Гость:
В) 1. Синие глаза его загорались веселым насмешливым огнем. 2. Чувствовалось удовольствие, с которым он подступает к изложению своих мыслей. 3. А над деревней синим огнем горело июльское небо. 4. Далеко-далеко мелькали зарницы. 5. Все как-то не наступало желанное равновесие в душе его. 6. Вожак (волк) поравнялся с лошадью и выбирал момент, чтобы прыгнуть на нее. 7. Сердце замирает от необъеснимой, тайной радости. 8. Князев в хорошем, мирном расположении духа прошелся по деревне. 9. Посидевший Байкал сердито шумел, хлестал каменоистый берег, точно на нем хтел выместить теперь всю злость, какую накопил за тревожную ночь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Английский язык
Математика
В швейной мастерской было 14 кусков ткани,по 30м в каждом,и 6 кусков,по 40м в каждом.На пошив изделий израсходовали 280м 45см материи.Сколько метро...