Помогите пожалуйста срочно нужно в) 1. Синие глаза его заг_рались веселым насмешл??вым огнем. 2. Чувствовалось удовольствие, с которым он подступает к изл_жению своих мыслей. 3. А над деревней синим огнем г_рело июльское небо....

Русский язык

Помогите пожалуйста срочно нужно в) 1. Синие глаза его заг_рались веселым насмешл??вым огнем. 2. Чувствовалось удовольствие, с которым он подступает к изл_жению своих мыслей. 3. А над деревней синим огнем г_рело июльское небо. 4. Д_леко-д_леко м_лькали з_рницы. 5. Все как-то не наступало желанное р_вновесие в душе его. 6. Вожак (волк) пор_внялся с лошадью и выб_рал момент, чтобы прыгнуть на нее. 7. Сердце зам_рает от необъ_снимой, тайной радости. 8. Князев в хорошем, мирном распол_жении духа прошелся по деревне. 9. Пос_девший Байкал с_рдито шумел, хл_стал каменистый берег, точно на нем х_тел вым_стить теперь всю злость, какую нак_пил за тр_вожную ночь.

Автор: Гость