В швейной мастерской было 14 кусков ткани,по 30м в каждом,и 6 кусков,по 40м в каждом.На пошив изделий израсходовали 280м 45см материи.Сколько метров ткани осталось?

Гость: Гость:

14*30 м=420 м (ткани) 6*40 м=240 м (ткани) 420 м+240 м=660 м (всего) 280 м 45 см=280,45 м, т.к. 1 см=0,01 м 660 м-280,45 м=379,55 м (осталось) Ответ: осталось 379,55 м ткани, или 379 м 55 см