Смешали по одному килограмму конфет четырех сортов по цене 75 рублей семьдесят два рубля восемьдесят рублей 85 рублей за килограмм. Какова цена одного килограмма полученного набора.

Математика

Смешали по одному килограмму конфет четырех сортов по цене 75 рублей семьдесят два рубля восемьдесят рублей 85 рублей за килограмм. Какова цена одного килограмма полученного набора.

Автор: Гость