Рассмотрите оба рисунка в чем их сходство и в чем отличия
Биология
Рассмотрите оба рисунка в чем их сходство и в чем отличия
Ответ(ы):
Гость:
На первом рисунке показано наружняя часть листов, а на втором внутреняя
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