Рассмотрите оба рисунка в чем их сходство и в чем отличия

Биология
Рассмотрите оба рисунка в чем их сходство и в чем отличия
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На первом рисунке показано наружняя часть листов, а на втором внутреняя
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