Сделать призентацию что тебя интересует

Гость: Гость:

Ты знаешь как делать призентации?Если нет то ... нажимаешь на главный экран, правая кнопка мышь, создать----) призентацию Power Point или пожмякай всё....Так тему просто подскажу..... Меня интересует" .... то то ,то то....."(Тебя интересует " то то ,то то......"-Что тебя интересует? -Моя жизнь, семья, учёба-И всё?- НЕТ! ещё много всего.Короче ты сам(а) сделай...