Сделать призентацию что тебя интересует

Другие предметы
Сделать призентацию что тебя интересует
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ты знаешь как делать призентации?Если нет то ... нажимаешь на главный экран, правая кнопка мышь, создать----) призентацию Power Point или пожмякай всё....Так тему просто подскажу..... Меня интересует" .... то то ,то то....."(Тебя интересует " то то ,то то......"-Что тебя интересует? -Моя жизнь, семья, учёба-И всё?- НЕТ! ещё много всего.Короче ты сам(а) сделай...

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Пидкресли в рядку спориднени слова розбери их забудовою комир
Ответить
Математика
Грузовая фура , двигаясь с одинаковой скоростью потратила 9 ч на проезд города от А до города С через город В . Сколько времени фура ехала от А до ...
Ответить
Математика
Смешали по одному килограмму конфет четырех сортов по цене 75 рублей семьдесят два рубля восемьдесят рублей 85 рублей за килограмм. Какова цена одн...
Ответить
Биология
Рассмотрите оба рисунка в чем их сходство и в чем отличия
Ответить
Математика
Сделай схематический рисунок и реши задачу надо разложить в коробки 20 карандашей по 6 карандашей в каждую сколько коробок потребуется сколько кара...
Ответить