Сделать призентацию что тебя интересует
Другие предметы
Сделать призентацию что тебя интересует
Ответ(ы):
Гость:
Ты знаешь как делать призентации?Если нет то ... нажимаешь на главный экран, правая кнопка мышь, создать----) призентацию Power Point или пожмякай всё....Так тему просто подскажу..... Меня интересует" .... то то ,то то....."(Тебя интересует " то то ,то то......"-Что тебя интересует? -Моя жизнь, семья, учёба-И всё?- НЕТ! ещё много всего.Короче ты сам(а) сделай...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Грузовая фура , двигаясь с одинаковой скоростью потратила 9 ч на проезд города от А до города С через город В . Сколько времени фура ехала от А до ...
Математика
Смешали по одному килограмму конфет четырех сортов по цене 75 рублей семьдесят два рубля восемьдесят рублей 85 рублей за килограмм. Какова цена одн...