Пидкресли в рядку спориднени слова розбери их забудовою комир
Українська мова
Пидкресли в рядку спориднени слова розбери их забудовою комир
Ответ(ы):
Гость:
Комир а пидмет аб присудок
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