Пидкресли в рядку спориднени слова розбери их забудовою комир

Українська мова
Пидкресли в рядку спориднени слова розбери их забудовою комир
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Автор: Гость
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Гость:
Комир а пидмет аб присудок
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