Составте из этих слов ПРЕДЛОЖЕИЯ ПОЖАЛУЙСТА!!! ДАМ 25 БАЛЛЛ!
Русский язык
Составте из этих слов ПРЕДЛОЖЕИЯ ПОЖАЛУЙСТА!!! ДАМ 25 БАЛЛЛ!
Ответ(ы):
Гость:
Вскач на коне умчался он."прочь!" -кричала Мария. окно было открыто настежь. Нужно сберечь силы до боя.
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