Слова тёплое и теплу однокоренные слова

Русский язык
Слова тёплое и теплу однокоренные слова
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да, т.к. корень тепл 
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