Самолет пролетел a км за 4 м, а поезд b км за 7 ч. Во сколько раз скорость самолета бол??ше скорости поезда? Только выражение

Математика

Самолет пролетел a км за 4 м, а поезд b км за 7 ч. Во сколько раз скорость самолета бол??ше скорости поезда? Только выражение

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