Самолет пролетел a км за 4 м, а поезд b км за 7 ч. Во сколько раз скорость самолета бол??ше скорости поезда? Только выражение
Математика
Самолет пролетел a км за 4 м, а поезд b км за 7 ч. Во сколько раз скорость самолета бол??ше скорости поезда? Только выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а:4):(b:7) вот выражение, проси помощи, если что!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
География
Помогите дать значение терминам- география,географические объекты,географические процессы и явления, географическая оболочка. даю много баллов.
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! По тексту высказывания составить уравнение и решить его: число x уменьшили на 26% и получили 7,4
Математика