Помогите дать значение терминам- география,географические объекты,географические процессы и явления, географическая оболочка. даю много баллов.

Гость: Гость:

1)Наука, изучающая поверхность земли с её природными условиями, распределение на ней населения, экономических ресурсов. 2)Географический процесс это тот процесс который осуществляется в земной коре атмосфере и т.д Явления это океанский бриз, туман и т.д 3)это комплексная оболочка земного шара, где соприкасаются и взаимно друг в друга проникают и взаимодействуют литосфера, гидросфера, биосфера и атмосфера. Географическая оболочка в своих границах почти совпадает с биосферой.