Срочно нужна ваша помощь. Решить, всё, что на фото. Хотя бы что нибудь.
Математика
Срочно нужна ваша помощь. Решить, всё, что на фото. Хотя бы что нибудь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) = log (2,56*6,25) по основанию 4 = log₄ 16 = 2 2) = 169^(1/2log²₁₃)= 13^(2*1/2log²₁₃)=13log²₁₃=2 3) =1/2log 5⁴√0.2 по основанию 0,2= 1/2*4log5*0.2 по основанию 0,2 = 2log5*0.2 по основанию 0,2 = 2log¹ по основанию 0,2=2*0=0
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