Почему во время снежной метели трудно указать, движется поезд или нет? Физика 7 класс "Механическое движение"
Физика
Почему во время снежной метели трудно указать, движется поезд или нет? Физика 7 класс "Механическое движение"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну скорее всего, потому что при метели двигаются еще и другие тела,то есть снежинки. а для того чтобы указать в какую сторону движется поезд, лучше рассматривать на неподвижном фоне или относительно неподвижного ореентира. ну как то так
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