Почему во время снежной метели трудно указать, движется поезд или нет? Физика 7 класс "Механическое движение"

Гость: Гость:

Ну скорее всего, потому что при метели двигаются еще и другие тела,то есть снежинки. а для того чтобы указать в какую сторону движется поезд, лучше рассматривать на неподвижном фоне или относительно неподвижного ореентира. ну как то так