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Транскрипции к слову the USA
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Транскрипции к слову the USA
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
USA/ США транскрипция [ juːesˈeɪ ]
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